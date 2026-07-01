Жительница Великих Лук отсудила 328 тысяч рублей за неисправный iPhone

12:15, 01 июля 2026, ПАИ

Жительница Великих Лук отсудила 328 тысяч рублей за неисправный iPhone, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование заявленных требований женщина указала, что приобрела у ответчика телефон Apple iPhone 15 Pro Max 265 GB. В течение гарантийного срока, в пределах двух лет с момента покупки, в устройстве был выявлен существенный недостаток – смартфон перестал включаться и заряжаться.

Потребитель направила продавцу претензию, в которой отказалась от исполнения договора купли-продажи и потребовала вернуть стоимость товара. При этом она просила уведомить ее в случае проведения проверки качества или экспертизы, однако соответствующая проверка проведена не была.

В судебном заседании истец настаивала на удовлетворении исковых требований. Ответчик признал только обязанность возврата стоимости товара.

По делу была назначена судебная экспертиза, которая установила наличие у смартфона существенного производственного недостатка. Эти выводы также были подтверждены показаниями свидетеля.

Суд пришел к выводу, что требования потребителя не были удовлетворены в установленные законом сроки, в связи с чем подлежат взысканию не только стоимость товара, но и неустойка, штраф и компенсация морального вреда.

Решением суда с ответчика взыскано 328 176,92 рубля и судебные расходы.