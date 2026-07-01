Дела о двух убийствах на фоне бытовых ссор рассмотрит Стругокрасненский суд

13:06, 01 июля 2026, ПАИ

В Стругокрасненский районный суд поступили два уголовных дела об убийствах, совершённых в Плюсском и Стругокрасненском районах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По одному из эпизодов, согласно предъявленному обвинению, 14 декабря 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с потерпевшим выстрелил в него из охотничьего оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

По второму делу, как следует из материалов обвинения, 20 февраля во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшим мужчина несколько раз ударил его кухонным ножом. Полученные повреждения также привели к смерти.

Решается вопрос о назначении уголовных дел к судебному разбирательству.