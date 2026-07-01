Меры по стабилизации ситуации с обеспечением топливом принимаются в Псковской области

21:44, 01 июля 2026, ПАИ

И на региональном, и на федеральном уровнях принимаются исчерпывающие меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В ежедневном режиме правительство области отслеживает обстановку, находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами, оперативно принимает все необходимые решения», – сообщил глава региона в своём канале в MAX.

Он добавил, что проблемой существенного завышения цен на отдельных заправках попросили заняться УФАС.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников разъяснил ситуацию с топливом в регионе. В правительстве Псковской области прошло заседание оперативного штаба, темой которого стала ситуация на топливно-энергетическом рынке.