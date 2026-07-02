День семьи, любви и верности отметят в Острове 8 июля

10:25, 02 июля 2026, ПАИ

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности, пройдут в Острове 8 июля. Об этом сообщается в группе центра культуры «Юбилейный» в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из представленной программы, 8 июля в парке Победы пройдут следующие мероприятия: в 15:00 для детей будет организована игровая программа «Ромашка белая», в 16:00 состоится мастер-класс «Лепестки ромашки» по изготовлению символа праздника, а в 18:00 стартует интерактивная программа для молодёжи «Семейный старт».

В этот же день в 18:00 в центре культуры «Юбилейный» начнётся праздничный концерт «Семья – любви великой царство».

Вход на все мероприятия свободный. Как отмечается в приглашении, гостей ждут душевные выступления, музыка и атмосфера настоящего праздника.