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Культура

«Михайловское» принимает заявки на конкурс «Мы и Пушкин» до 31 октября

Приём заявок для участия в международном литературно-художественном конкурсе «Мы и Пушкин» продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Фото предоставили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское»

Проект охватывает два направления – изобразительное искусство и литература. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Где ступала нога Пушкина» (семейная, рисунки о местах, связанных с жизнью и творчеством поэта, при этом главные художники – дети, а родители помогают на этапе замысла и выбора композиции), «Рисуем «Маленькие трагедии» (иллюстрации к драматическим произведениям поэта) и «Почему надо прочитать «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина» (эссе).

Победители каждого направления получат дипломы I, II и III степени, авторские сувениры от членов жюри, а также сувенирную и книжную продукцию музея-заповедника «Михайловское». Все претенденты, чьи материалы пройдут предварительный отбор, будут отмечены электронными сертификатами или дипломами участника.

Приём работ завершится 31 октября 2026 года. Подробные условия размещены на официальном сайте музея. Организаторы конкурса – Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина.

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