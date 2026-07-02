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Общество

Оборудование автоматизации для нового производства поступило на площадку «Титан-Полимера»

Очередная партия оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству производства полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) поступила на площадку завода «Титан-Полимер». Всего доставили около 260 единиц систем и устройств для централизованного управления технологическими процессами будущего производства, в том числе системы автоматизации, электроприводы, низковольтные комплектные устройства и шкафы управления электродвигателями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Поставка осуществляется в соответствии с графиком реализации проекта. На сегодняшний день поставили около 90 % технологического оборудования. Завершение поставок запланировано на октябрь 2026 года.

На строительной площадке продолжаются строительно-монтажные работы. Выполнена разработка котлована под основной производственный корпус ПЭТ и ПБТ и административно-бытовое здание.

Продолжается устройство нулевого цикла производственных и вспомогательных объектов, включая производственные корпуса, энергетические установки, склады, насосную горючих жидкостей и группу технологических сооружений. Одновременно ведётся строительство резервуарного склада горючих жидкостей, приёмных резервуаров производственных сточных вод, автомобильных весов и площадки хранения отходов.

Завершается монтаж блочно-модульной паровой котельной. Смонтированы основное технологическое оборудование, дымовые трубы, инженерные системы, средства автоматизации и силовое электрооборудование. Продолжается подготовка объектов к последующему монтажу технологического оборудования.

Проект предусматривает строительство производства мощностью до 140 тысяч тонн полиэтилентерефталата и до 80 тысяч тонн полибутилентерефталата в год. После ввода комплекса в эксплуатацию предприятие расширит продуктовую линейку и увеличит объём выпуска полимерных материалов для российских переработчиков.

«Поставка оборудования автоматизации является одним из ключевых этапов реализации проекта. После завершения его монтажа предприятие сможет приступить к интеграции систем управления технологическими процессами и подготовке оборудования к пусконаладочным работам. Строительство производственных и инфраструктурных объектов продолжается в соответствии с утверждённым графиком», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410, erid: 2W5zFG1vab3.

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