В России разработали лёгкий боеприпас для дронов-камикадзе

15:52, 02 июля 2026, ПАИ

Российская промышленность начала выпуск и поставку в войска нового специализированного боеприпаса ФБЧ-04 для беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Заряд, предназначенный для поражения небольших целей, содержит взрывчатку и поражающие элементы. Его общая масса составляет 400 граммов, из которых около 300 граммов приходится на взрывчатое вещество. Для сравнения: граната от ручного противотанкового гранатомёта, которой часто оснащают дроны, весит от двух до трёх килограммов при массе взрывчатого вещества 400 граммов.

Малый вес боеприпаса позволяет устанавливать его на дроны-перехватчики, которые сейчас особенно востребованы, отметил в беседе с «Известиями» инструктор по подготовке операторов БПЛА Сергей Курапов. По его словам, небольшая масса боевой части повышает манёвренность беспилотника, увеличивает дальность полёта и даёт возможность поражать объекты в глубине обороны противника.

Эксперт добавил, что такие заряды могут быть недостаточно эффективны против бронированной техники, однако их основная задача – нанесение точных ударов по наиболее уязвимым целям.