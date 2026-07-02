Эксперты назвали причины роста экономических нарушений в России

17:23, 02 июля 2026, ПАИ

Рост числа выявленных экономических нарушений в России связан с повышением точности контроля, а также с ухудшением финансового положения части граждан и малого бизнеса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, банки, правоохранители и ФНС стали лучше фиксировать разрыв между официальными доходами человека и реальными денежными потоками. Если на карту регулярно приходят крупные суммы, а у гражданина нет работы, статуса самозанятого или ИП, это может вызвать вопросы у инспекторов.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что на фоне снижения доходов, роста издержек и налоговой нагрузки часть людей уходит в тень – продолжают работать, но без регистрации, кассы и отчётности. Кроме того, в условиях дефицита бюджета контрольные органы усиливают фокус на взыскании штрафов, добавила управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Основной ущерб от нелегального бизнеса, по словам экспертов, несёт бюджет. По различным оценкам, из-за серой занятости и зарплат в конвертах государство может терять от 3 до 11,4 трлн рублей в год. Для добросовестных компаний это также создаёт риски – им приходится конкурировать с игроками, которые за счёт ухода от налогов могут удерживать более низкие цены.