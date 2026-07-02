«Пилар» расширил сеть вышек на Северо-Западе

16:42, 02 июля 2026, ПАИ

Коммерческая башенная компания в ГК оператора T2 «Пилар» продолжает расширение парка антенно-мачтовых сооружений на территории Северо-Запада. Теперь клиенты могут размещать своё оборудование ещё на 32 объектах в Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Стратегия размещения новых объектов направлена на решение ключевых задач цифровизации региона. Инфраструктурный оператор уже реализовал 2 453 опоры коммуникаций на Северо-Западе, включая опоры на земле и кровлях зданий. Новые АМС размещаются с учётом потребностей в покрытии мобильной связью удалённых населённых пунктов и промышленных зон. Особое внимание «Пилар» уделяет объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

Компании-партнёры получают от аренды вышек «Пилар» целый ряд стратегических и экономических преимуществ: использование готовой башенной инфраструктуры помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и в более краткие сроки развёртывать интернет на территориях. На арендованных опорах может быть размещено разнообразное оборудование: базовые станции и ретрансляторы, системы мониторинга эфира, охранно-пожарные системы, электросетевое хозяйство, оборудование кондиционирования. Сегодня каждый третий клиент башенной компании – региональный оператор в сфере телекоммуникаций, а каждый четвёртый – телерадиовещатель.

По итогам прошлого года башенная компания «Пилар» вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов, увеличив парк АМС на 22 %. Поддерживать рекордные темпы позволяют собственные бригады строительно-монтажного управления (СМУ), которые обеспечивают комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. В регионах присутствия компании действует более 35 специализированных бригад.

«В прошлом году объём инвестиций в мачтовую инфраструктуру на Северо-Западе превысил 230 миллионов рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей, в том числе в труднодоступных местностях. Текущая башенная инфраструктура достаточна для того, чтобы охватывать не только операторов, но и другие бизнесы, заинтересованные в размещении своего оборудования. Сегодня «Пилар» продолжает работу в регионе в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете – увеличение числа АМС и удержание уверенного лидерства на рынке», – сказал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин.

«Рекордные темпы стройки уже становятся нашей привычкой. Но для выполнения амбициозных целей нужны надёжные партнёры, способные обеспечивать высокую эффективность в масштабах большого региона. Специализированные бригады СМУ в контуре компании «Пилар» строго соблюдают сроки проведения работ и единый стандарт безопасности на объектах. Увеличение количества бригад и расширение зоны работы СМУ позволит нам предоставлять ещё более качественный сервис для наших абонентов», – отметил технический директор макрорегиона Северо-Запад T2 Сергей Глущенко.

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