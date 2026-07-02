Осталось всего несколько квартир: второй дом ЖК «Гармония» в Пскове введён в эксплуатацию

17:52, 02 июля 2026, ПАИ

На прошлой неделе в жилом комплексе «Гармония» произошло знаковое событие: введён в эксплуатацию второй дом, № 8. В нём осталось всего несколько свободных квартир. Выбрать квартиру для себя можно на сайте ps60.ru. Это важный шаг в развитии масштабного проекта, который уже получил признание псковичей.



Фото: предоставили в ООО СЗ «Руст»



Фото: предоставили в ООО СЗ «Руст»



Фото: предоставили в ООО СЗ «Руст»



Фото: предоставили в ООО СЗ «Руст»



Фото: предоставили в ООО СЗ «Руст»









Напомним, что первый дом был торжественно сдан ещё осенью 2025 года. Всего в жилом комплексе планируется 15 домов. Таким образом, уже два дома ЖК «Гармония» полностью готовы к заселению, а строительство остальных объектов идёт уверенно и строго по графику.

Возведением комплекса занимается опытный застройщик ООО СЗ «Руст», за плечами которого успешная реализация крупных проектов, включая ЖК «Седьмое небо» в центре Пскова. Этот проект стал призёром в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Псковской области» градостроительного конкурса «Топ ЖК-2021». Проект реализуется с использованием эскроу-счетов в соответствии с 214-ФЗ, что полностью гарантирует сохранность средств дольщиков.

ЖК «Гармония» – это не просто дома, а продуманное пространство для жизни. Здесь реализована концепция «двор без машин»: придомовая территория свободна от личного автотранспорта – вместо парковок здесь обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны для прогулок и отдыха. Для автовладельцев предусмотрено достаточное количество парковочных мест, расположенных в непосредственной близости от домов.

Архитектурный облик комплекса выдержан в едином стиле за счёт витражного остекления балконов и лоджий. В квартирах предусмотрена высота потолков 2,75 метра – такое решение визуально расширяет пространство и делает комнаты более просторными.

В наличии компактные студии, уютные однокомнатные (в том числе европланировки), просторные двухкомнатные и трёхкомнатные варианты, где каждый квадратный метр задействован с умом.

Комплекс расположен в активно развивающемся районе. В шаговой доступности находятся недавно построенный детский сад, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, торговый центр с кинотеатром, продовольственный и строительный гипермаркеты.

Цены стартуют от 2,4 млн рублей.

«Подберём для вас удобный способ оплаты – рассрочка, ипотека, материнский капитал. Звоните по телефону 8-900-990-00-88, и мы поможем выбрать оптимальный вариант именно для вас. ЖК «Гармония» – ваш надёжный выбор в Пскове!» – отметили представители застройщика.

Реклама. ООО СЗ «Руст». ИНН 6027146907, erid: 2W5zFHXedQM.

Проектная декларация размещена на наш.дом.рф.