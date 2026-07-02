В небе Псковской области вновь нейтрализованы БПЛА противника

22:11, 02 июля 2026, ПАИ

В Псковской области вновь нейтрализованы беспилотные летательные аппараты противника, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Псковичам напоминают: категорически запрещено приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения – объекты по‑прежнему смертельно опасны. Также под запретом фото- и видеосъёмка пролётов беспилотников и работы средств ПВО, а также размещение таких материалов в сети.

При обнаружении или наблюдении БПЛА необходимо сразу сообщить об этом по телефонам: 112 и 8 (8112) 72‑52‑00.