Представители Минпромторга России ознакомились с производством на заводе «Титан-Полимер»

09:47, 03 июля 2026, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» посетила делегация торговых представителей Министерства промышленности и торговли РФ, работающих в зарубежных странах. Визит состоялся в рамках программы знакомства с российскими промышленными предприятиями, ориентированными на развитие экспортных поставок. Во встрече также принял участие министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе визита генеральный директор завода Борис Табаев представил производственные возможности предприятия, рассказал о реализуемых инвестиционных проектах и планах по развитию экспортного направления. Основное внимание участники встречи уделили вопросам продвижения российской продукции на зарубежные рынки, использованию механизмов государственной поддержки экспорта и расширению взаимодействия предприятия с сетью торговых представительств РФ.

Делегация ознакомилась с производственными мощностями завода, технологией выпуска БОПЭТ-плёнок и ассортиментом продукции, применяемой в пищевой промышленности, фармацевтике, производстве товаров народного потребления и других отраслях. Производственная мощность предприятия составляет до 72 тысяч тонн продукции в год.

По итогам встречи стороны обсудили перспективные направления развития экспортных поставок, возможности продвижения продукции предприятия на новых зарубежных рынках, а также инструменты сопровождения экспортных проектов через сеть торговых представительств РФ.

«Экспорт остаётся одним из приоритетных направлений развития предприятия. Сегодня продукция завода поставляется в страны СНГ, государства Закавказья, Азербайджан и Турцию. Взаимодействие с торговыми представительствами России позволяет получать актуальную информацию о зарубежных рынках, выстраивать новые деловые контакты и использовать существующие механизмы государственной поддержки при реализации экспортных проектов. Рассчитываем, что результаты состоявшейся встречи будут способствовать дальнейшему расширению географии поставок нашей продукции», – отметил Борис Табаев.

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