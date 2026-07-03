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Экономика

Сбер: Семейный банкинг вырастет до 40 миллионов пользователей к 2029 году

Семейными сервисами Сбера пользуются более 20 миллионов человек, а к 2029 году их число, по прогнозам банка, может достигнуть 40 миллионов. Такую оценку привёл первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на Финансовом конгрессе – 2026, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

По его словам, ключевым фактором роста станет не внедрение отдельного продукта, а более глубокое понимание банками реальных потребностей семей. Долгое время финансовые организации ориентировались на индивидуальные траты и накопления человека. Цифровизация лишь частично решила эту задачу: у каждого члена семьи появились собственные приложения, карты и вклады, из-за чего супругам приходится вручную сводить расходы и отслеживать общие накопления.

«Молодая пара копит на первый взнос по ипотеке. Ей не нужны два отдельных счёта. Ей нужна общая цель, общий прогресс и ясность: кто сколько внёс, сколько осталось и когда цель будет достигнута», – привёл пример топ-менеджер.

Кирилл Царёв отметил, что совместные платёжные счета за последний год выросли на 73 %. По данным ВЦИОМ, 87 % жителей России считают создание семьи одной из главных жизненных целей, для 67 % крепкая семья – ценность номер один, а 63 % планируют бюджет вместе с супругом или другими родственниками. При этом раздельное управление финансами до сих пор практикует больше половины домохозяйств, что свидетельствует о значительном потенциале развития этого направления.

Топ-менеджер также привёл статистику по подростковой аудитории: брокерский счёт в «СберИнвестициях» открыли 250 тысяч молодых людей в возрасте 14–17 лет, за последние два месяца их число выросло на 70 тысяч. Количество молодёжных вкладов за год увеличилось более чем в восемь раз – с 3 до 25 тысяч в месяц, а объём привлечённых средств вырос с 0,1 млрд рублей в месяц в 2025 году до 7,6 млрд в мае 2026-го.

«К тому моменту, когда подросток становится взрослым клиентом, у него уже есть история, привычки и доверие к инструментам, с которыми он вырос», – подчеркнул он.

В приложении «СберБанк Онлайн» уже появляются ИИ-помощники для ведения общего бюджета. Вместе с другими семейными сервисами они становятся цифровым аналогом семейного офиса – комплексного управления финансами, которое раньше было доступно только состоятельным клиентам.

«Демократизация семейного офиса – один из главных трендов ближайших лет», – заявил Кирилл Царёв. По его словам, конкуренция в розничном банкинге вышла за пределы ставок и кешбэка: борьба за клиента разворачивается в моменты жизненных решений – покупки жилья, рождения ребёнка, поступления в вуз, выхода на пенсию. «В каждой из этих точек рядом с человеком стоит семья – и именно она влияет на то, какой банк окажется рядом», – резюмировал он.

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