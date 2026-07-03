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Спорт

Губерниев дал советы начинающим спортивным блогерам и журналистам

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в Курске провел встречу с представителями спортивной и медиасферы в рамках празднования Дня спортивного журналиста. Общение с участниками встречи длилось почти два часа, пишет riakursk.ru.

Комментатор поделился опытом работы в эфире, рассказал о профессиональном пути и дал советы начинающим блогерам и журналистам. В частности, он подчеркнул важность подготовки к работе в медиа.

«Если мы беремся за какое-то дело, мы должны к нему готовиться. Я до сих пор перед футбольными эфирами звоню, общаюсь с экспертами, задаю дополнительные вопросы. Я достаточно скромно к себе отношусь в этом смысле», – отметил Губерниев.

Он также привел историческую цитату Екатерины Великой, говоря о важности требовательного отношения к себе в профессии.

Комментатор поделился и своими взглядами на развитие спорта, отметив необходимость участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

В завершение встречи журналисты получили награды.

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