Губерниев дал советы начинающим спортивным блогерам и журналистам

11:20, 03 июля 2026, ПАИ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в Курске провел встречу с представителями спортивной и медиасферы в рамках празднования Дня спортивного журналиста. Общение с участниками встречи длилось почти два часа, пишет riakursk.ru.

Комментатор поделился опытом работы в эфире, рассказал о профессиональном пути и дал советы начинающим блогерам и журналистам. В частности, он подчеркнул важность подготовки к работе в медиа.

«Если мы беремся за какое-то дело, мы должны к нему готовиться. Я до сих пор перед футбольными эфирами звоню, общаюсь с экспертами, задаю дополнительные вопросы. Я достаточно скромно к себе отношусь в этом смысле», – отметил Губерниев.

Он также привел историческую цитату Екатерины Великой, говоря о важности требовательного отношения к себе в профессии.

Комментатор поделился и своими взглядами на развитие спорта, отметив необходимость участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

В завершение встречи журналисты получили награды.