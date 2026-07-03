Неосторожность с огнём стала причиной почти 70% пожаров в Великих Луках

15:25, 03 июля 2026, ПАИ

Неосторожность с огнём стала причиной почти 70 % пожаров в Великих Луках. Об этом сообщается в официальном канале городской администрации на платформе MAX.

Всего за второй квартал в Великих Луках зарегистрировали 130 возгораний. Неосторожное обращение с огнём стало причиной 88 пожаров, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов произошло 15 пожаров, печное отопление стало причиной 13 возгораний.

Кроме того, произошло 10 поджогов. Четыре пожара случились из-за неосторожности при курении.

За квартал погибло семь человек, двое получили травмы. Сотрудникам МЧС удалось спасти 38 человек и сохранить материальных ценностей на 27,8 млн рублей.