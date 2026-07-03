Самокаты выехали за пределы столиц: регионы стали активнее пользоваться кикшерингом

15:50, 03 июля 2026, ПАИ

Городские сервисы аренды самокатов становятся всё популярнее у жителей России. В топ регионов по интересу к кикшерингу вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом молодёжь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики «Мегафона» и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Мегафона».

В топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, традиционно оказались Москва, Краснодарский край (где сезон круглогодичный) и Санкт-Петербург. В топ по использованию кикшеринга также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. По данным Whoosh, Екатеринбург – лидер среди городов по доле жителей, пользующихся сервисом: показатель составляет более 68 %.

Основная аудитория сервисов кикшеринга – мужчины, на них приходится около 70 %. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако их доля постепенно растёт в старших возрастных группах. Так, среди пользователей 18–24 лет женщины составляют 21 %, а в группе 35–44 лет – уже 23 %, а среди абонентов 55–64 лет – 34 %.

Самые активные пользователи сервисов – это россияне 35–44 лет (40 %). Ещё 32 % приходится на возрастную категорию 25–34 года. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14 %. При этом на молодёжную категорию (18–24 года) приходится лишь 13 %. Россияне старше 65 лет также пользуются кикшерингом, но их доля составляет около 1 %.

Между тем в регионах заметно различается гендерный состав пользователей. Наибольшая доля женщин среди пользователей городских самокатов зафиксирована в Волгоградской (30 %), Пензенской (29 %) и Брянской областях (28 %). А самая высокая доля мужчин – в Новосибирской (82 %) и Челябинской областях (81 %).

Для того чтобы поездки на самокатах стали выгодным и комфортным выбором в регионах, «Мегафон» создал опцию «5G Мегагород» с доступом к Whoosh. Абоненты получат до 60 бесплатных стартов в месяц на самокатах, до 20 минут бесплатного бронирования и приветственные вушбаллы: 300 для новичков и 100 для опытных пользователей. Приложение Whoosh для клиентов опции останется доступным, даже если закончились гигабайты по тарифу. Кроме того, в неё входит ускорение мобильного интернета в сетях 4G, дополнительный пакет мобильного интернета – +25 Гб (или +50 Гб для Москвы и Санкт-Петербурга) к базовому тарифу, а также 100 дополнительных СМС.

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