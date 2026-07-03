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Общество

Правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж изменятся в России

В России с 2027 года уход за пенсионерами и инвалидами для учёта в трудовой стаж нужно будет подтверждать по новым правилам – до начала такого ухода, а не по факту, как это происходит сейчас. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день период присмотра включают в пенсионный стаж по заявлению, которое подаётся после завершения ухода. Теперь его нужно будет подавать до начала ухода, а также пролонгировать раз в 12 месяцев.

Также появится обязательное приложение к заявлению – письменное согласие лица, которому оказывается поддержка. Сейчас такой документ запрашивается только в том случае, если граждане проживают раздельно.

Для граждан, накапливавших периоды попечения в 2026 году и ранее, установлен переходный срок. Легализовать эти временные отрезки необходимо до 31 декабря 2027 года. Только при соблюдении данного условия они будут приняты во внимание при исчислении размера будущей пенсии.

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