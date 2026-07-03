Законопроект о бессрочном маткапитале внесли в Госдуму

21:18, 03 июля 2026, ПАИ

В Государственную думу поступил законопроект, направленный на внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми». Предлагается сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом сообщает документ, опубликованный в думской электронной базе данных.

Законопроект также предусматривает расширение круга лиц, имеющих право на получение выплат, пишут «Известия».

Согласно инициативе, право на материнский капитал будет предоставлено женщинам, родившим или усыновившим третьего и последующих детей начиная с 1 января 2027 года, вне зависимости от того, пользовались ли они ранее какими-либо мерами государственной поддержки.

Дополнительно в законопроекте устанавливаются новые размеры выплат. Так, при рождении или усыновлении второго ребенка с 2027 года сумма выплаты составит 1 399 851 рубль. За третьего и последующих детей сумма будет равна 1 866 468 рублей. Обе выплаты будут ежегодно индексироваться с 1 февраля с учетом уровня инфляции.