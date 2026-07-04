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Общество

До 13 миллионов россиян могут страдать лудоманией – эксперты

До 12 % взрослого населения России, или около 13 миллионов человек, могут страдать тяжёлыми формами игровой зависимости. При этом за профессиональной помощью обращаются лишь 5–10 % из тех, у кого есть признаки лудомании, пишет газета «Известия» со ссылкой на Центр борьбы с лудоманией.

По словам автора проекта поддержки выздоравливающих игроков Сергея Перевозчикова, реальный процент обратившихся ещё ниже – 1–2 % от общего числа играющих. Основные барьеры – страх осуждения, попытки справиться самостоятельно, отрицание болезни и нехватка профильных специалистов.

Особенно подвержены зависимости мужчины в возрасте от 25 до 44 лет – экономически активная часть населения. В среднем игроманы тратят на азартные игры около 11 тысяч рублей в месяц, что составляет примерно 21 % бюджета, отмечают эксперты.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава об утверждении порядка оказания помощи по профилю «психиатрия-наркология». Объём услуг будет расширен, помощь останется бесплатной и будет оказываться с добровольного согласия пациента. Также с сентября появится возможность устанавливать самозапрет на участие в азартных играх через МФЦ или портал «Госуслуги».

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