«Неубиваемую» мебель из космических материалов создали в России

21:18, 04 июля 2026, ПАИ

В МГТУ имени Н. Э. Баумана стартовал эксперимент по тестированию мебели, напечатанной на 3D-принтере с использованием высокопрочных полимерных материалов, применяемых в космической отрасли, авто- и авиастроении. Первые образцы – кресло и стол – уже представлены в рамках пилотного проекта. Об этом пишет газета «Известия».

Изделия созданы с помощью технологии FGF (Fused Granular Fabrication), при которой вместо пластиковых нитей используются полимерные гранулы. Это позволяет быстро печатать крупногабаритные изделия, снижать расход материала и практически полностью исключать отходы производства, рассказал научный сотрудник центра «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Н. Э. Баумана Семён Фёдоров.

По его словам, мебель печатают из материала PETG и его улучшенной версии со стеклонаполнителем. Пластик не выделяет вредных веществ, устойчив к ударам, влаге, кислотным дождям и бытовой химии. Изделия из обычного PETG сохраняют свойства при температурах от минус 80 до плюс 60 градусов, а стеклонаполненный материал выдерживает нагрев до плюс 90 градусов. Разработчики утверждают, что такую мебель практически невозможно сломать при обычной эксплуатации: корреспондент «Известий» протестировал кресло, прыгая на нём, – конструкция выдержала нагрузку без повреждений.