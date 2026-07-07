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Общество

В Пскове полиция набирает сотрудников

УМВД России по городу Пскову приглашает на службу граждан в возрасте до 50 лет. Вакансии открыты на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Кандидатам необходимо иметь образование не ниже среднего общего и соответствовать требованиям к состоянию здоровья. Преимущество при отборе отдаётся тем, кто прошёл службу в Вооружённых силах России.

Сотрудникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 календарных дней, а также бесплатная медицинская помощь в ведомственных поликлиниках для них и членов их семей. Кроме того, предусмотрена возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Все желающие могут обратиться в кабинет № 32 на улице Новгородской, 7 в Пскове или по телефонам: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову).

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