Установка ГБО требует регистрации в Госавтоинспекции: штрафы и последствия

11:41, 08 июля 2026, ПАИ

Установка газобаллонного оборудования (ГБО) считается внесением изменений в конструкцию транспортного средства и требует обязательной регистрации в Госавтоинспекции, предупреждают специалисты, опрошенные «АиФ-Псков».

Процедура включает предварительную техническую экспертизу в аккредитованной лаборатории, установку оборудования в сертифицированном центре, прохождение техосмотра и финальную экспертизу с выдачей протокола. На регистрацию, по оценкам экспертов, необходимо заложить около 10 тысяч рублей сверх стоимости установки.

За эксплуатацию автомобиля с незарегистрированным ГБО предусмотрены штраф и возможная отправка машины на штрафстоянку. При повторных нарушениях могут применяться более жёсткие меры, включая запрет на использование транспортного средства.

Некоторые сервисы берут на себя оформление документов – клиенту остаётся только оплатить госпошлину.