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Общество

Единую систему учёта посещаемости и питания в школах запустят в Пскове при поддержке Сбера

Демонстрация обновлённой региональной информационной системы «Цифровое образование Псковской области» (РИС ЦОПО) прошла в Пскове при поддержке Сбера. К платформе добавились две новые подсистемы – управления питанием («СУП») и контроля и управления доступом («СКУД»). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: ПАИ

Платформа школьного питания от АО «Расчётные решения» прошла тестирование интеграции и теперь объединена с РИС ЦОПО. У образовательных организаций появилась возможность выбирать платформу для организации питания из числа прошедших тестирование интеграции и подключённых к системе. Заявки на подключение подали уже три поставщика.

Новый функционал позволяет родителям в режиме реального времени отслеживать, что ребёнок дошёл до школы: при проходе через турникет карта ученика фиксирует вход и информация сразу появляется в личном кабинете родителя в приложении «Образование Псковской области».

Упростился и процесс оплаты в столовой. Детская банковская карта привязана к лицевому счёту ученика. При покупке обеда деньги списываются с карты или лицевого счёта, а в приложении отражаются сумма, время покупки и перечень блюд.

Система также снимает нагрузку с учителей: больше не нужно проводить перекличку и вручную передавать данные для учёта питания. На основе данных о проходе через турникет автоматически формируются табели питания.

В приложении РИС ЦОПО также доступны электронный дневник, расписание уроков и запись на дополнительные занятия. Сбер совместно с правительством Псковской области прорабатывает возможность размещения информации в специальном разделе приложения СберБанк Онлайн.

Поэтапный запуск нового функционала в школах Псковской области запланирован на начало учебного года.

Разработки псковских специалистов легли в основу создания региональных информационных систем в сфере образования в Кировской, Оренбургской и Орловской областях, Ставропольском крае и Чукотском автономном округе. Псковская область делится опытом с другими регионами, чтобы школы по всей стране становились удобнее для детей, родителей и учителей.

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