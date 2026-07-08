Любовь к быстрой езде обернулась для псковички долгом в 1,3 млн рублей

13:44, 08 июля 2026, ПАИ

Жительнице Пскова пришлось выплатить более 1,3 млн рублей задолженности, чтобы снять ограничения с автомобиля и оформить его продажу. Долги накопились по 107 исполнительным производствам, сообщили в УФССП России по Псковской области.

В отношении 34-летней псковички судебные приставы вели 107 исполнительных производств различной категории. Среди них – 55 дел о взыскании штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Как выяснилось, автомобилистка регулярно нарушала правила и получала штрафы, однако оплачивать их вовремя не спешила. Постепенно к неоплаченным квитанциям добавились и другие задолженности.

О возбуждении исполнительных производств женщина знала – постановления направлялись ей через портал госуслуг. Однако предпринимать меры для погашения долгов она не стала.

Ситуация изменилась, когда псковичка решила продать свой автомобиль. Она обнаружила, что судебный пристав уже наложил запрет на регистрационные действия с транспортным средством. Кроме того, были приняты меры по обращению взыскания на денежные средства на банковских счетах и временно ограничено право выезда за пределы России.

Чтобы провести сделку с автомобилем, женщине пришлось полностью погасить задолженность. После визита к судебному приставу она выплатила 1 млн 310 тысяч рублей по всем 107 исполнительным производствам.

После оплаты долгов ограничения с автомобиля были сняты, а исполнительные производства завершены фактическим исполнением.