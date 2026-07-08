Технологии для здоровья. В псковской ОЭЗ «Моглино» открылось производство диагностических тестов

17:05, 08 июля 2026, ПАИ

Новый завод компании «Скрининг-М» открылся на территории ОЭЗ «Моглино». Здесь будут выпускать диагностические тесты – они помогают быстро выявлять разные состояния и заболевания. Благодаря запуску предприятия Псковская область укрепит позиции в сфере медицинских технологий, в регионе появятся новые рабочие места. Подробнее – в материале Псковского агентства информации.

Возможности для роста

Компания «Скрининг-М» начала работу в ОЭЗ «Моглино» в апреле 2023 года на арендованных площадях, а затем приступила к строительству собственного производственного комплекса. В конце 2025 года предприятие получило документы о праве собственности на два здания, а в мае 2026 года инвестпроект компании был принят Минэкономразвития России, что подтвердило исполнение заявленных обязательств.

Как отметил генеральный директор ООО «Скрининг-М» Аркадий Браславский, выбор площадки был связан не только с расположением, но и с возможностями для дальнейшего роста предприятия.



Фото: предоставила пресс-служба ОЭЗ «Моглино»



Фото: предоставила пресс-служба ОЭЗ «Моглино»



Фото: предоставила пресс-служба ОЭЗ «Моглино»



Фото: предоставила пресс-служба ОЭЗ «Моглино»



Фото: предоставила пресс-служба ОЭЗ «Моглино»



Фото: предоставила пресс-служба ОЭЗ «Моглино»



Фото: предоставила пресс-служба ОЭЗ «Моглино»













«Мы выбирали площадку не только по географическому принципу, но и по совокупности условий для нашего проекта. ОЭЗ «Моглино» предоставила готовую инфраструктуру и оказала поддержку, дав возможность для дальнейшего быстрого масштабирования производства на своей территории», – отметил Аркадий Браславский.

По словам руководителя компании, запуск проекта был бы невозможен без поддержки правительства Псковской области, Министерства экономического развития РФ и непосредственно управляющей компании ОЭЗ «Моглино», которая предоставила необходимую информацию для расчёта проекта и, соответственно, для работы в этом направлении.

Новое производство, по оценкам экспертов, направлено на расширение линейки выпускаемой продукции, высокотехнологичного производства и собственных компетенций, что, безусловно, внесёт вклад в развитие российской медицинской промышленности.

Инвестиции в медицину

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ООО «Скрининг-М» Аркадий Браславский, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Павел Соболь и министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев. Последний в ходе мероприятия подписал одну из тест-кассет золотым пером в знак начала большого пути для предприятия. После чего для гостей провели экскурсию по производственным цехам завода.

За время работы в особой экономической зоне предприятие сформировало современную производственную базу, обеспечило контроль качества продукции на всех стадиях производственного цикла и наладило поставки по всей России.

«Наша компания является ведущим российским производителем диагностических тестов. Выпускаемая нами продукция, а именно экспресс-тесты для выявления наркотических, психоактивных веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом, пользуется активным спросом у наших потребителей», – подчеркнул Аркадий Браславский.

Основное направление нового завода – производство диагностических тест-систем для медицинской диагностики in vitro. Речь идёт о продукции, востребованной в клинических лабораториях, наркологических больницах и диспансерах, центрах переливания крови, а также в силовых структурах и на промышленных предприятиях.

«Стратегической целью проекта является развитие отечественного производства. В планах – расширение ассортимента выпускаемой продукции», – рассказал руководитель предприятия.

«Компания «Скрининг-М» уже давно и успешно работает на площадке «Моглино». Она зарекомендовала себя как надёжный резидент»», – подчеркнул Андрей Михеев.

Со слов министра, в прошлом году выручка превысила один миллиард шестьсот рублей. Запуск производства диагностических тест-систем способствует укреплению промышленного потенциала Псковской области, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Запуск завода компании «Скрининг-М» – важное событие для особой экономической зоны «Моглино».

«Он подтверждает востребованность нашей площадки у высокотехнологичных производств и наглядно демонстрирует, что созданная инфраструктура действительно работает и помогает бизнесу развиваться. Мы рады, что компании выбирают «Моглино» для реализации масштабных проектов, и будем и дальше создавать для них максимально комфортные условия», – подчеркнул Павел Соболь.

Напомним, ООО «Скрининг-М» – российский производитель диагностических тестов in vitro, который находится в Псковской области на территории ОЭЗ «Моглино». Компания активно развивается с 2022 года и имеет более 90 сотрудников. Основной вид деятельности компании – производство медицинских диагностических экспресс-тестов для профессионального применения и самотестирования.

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