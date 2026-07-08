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Политика

Законопроект о продлении «гаражной амнистии» приняла Госдума во втором чтении

Государственная Дума РФ во втором чтении одобрила законопроект о продлении «гаражной амнистии» на пять лет – до сентября 2031 года.

Продление программы даст возможность большему числу людей зарегистрировать свои гаражи и земельные участки проще и быстрее. Под действие амнистии попадают капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса, если они не признаны незаконными постройками.

Как пишут «Известия», программа не охватывает временные металлические гаражи, подземные паркинги в жилых и офисных зданиях, а также незаконно возведенные объекты.

Этот механизм действует в России с 1 сентября 2021 года и позволяет гражданам оформлять в собственность капитальные гаражи и землю под ними в упрощенном порядке. В некоторых случаях земля под гаражом предоставляется бесплатно.

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