ПсковГУ определил пары вузов – участников студенческих научно-популярных визитов между Беларусью и Россией

13:24, 09 июля 2026, ПАИ

ПсковГУ определил пары вузов — участников студенческих научно-популярных визитов между Беларусью и Россией, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В этом году восемь университетов РФ и восемь учреждений высшего образования Беларуси примут участие в обменных программах. Пары вузов-участников: НИУ МГСУ — БрГТУ; ПетрГУ — БГТУ (Минск); ТвГТУ — ВГУ имени П. М. Машерова; ВолгГТУ — Белорусско-Российский университет (Могилёв); ПсковГУ — ПГУ им. Евфросинии Полоцкой; ВГТУ (Воронеж) — ГГТУ имени П. О. Сухого (Гомель); РГАУ им. К. А. Тимирязева — БГСХА; ПВГУС (Тольятти) — БГУИЯ (Минск).

Студенты посетят университеты-партнёры, познакомятся с инфраструктурой и научными лабораториями, примут участие в лекциях, мастер-классах, экскурсиях на предприятия и культурных мероприятиях.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки России и программы Студтуризм.рф. Оператор проекта — ПсковГУ.