С великолукского предприятия требуют 26 млн рублей за незаконную добычу недр

14:22, 09 июля 2026, ПАИ

С великолукского предприятия требуют 26 млн рублей за незаконную добычу недр, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В Великолукский городской суд поступило исковое заявление прокурора в интересах РФ к ООО «Экопан-Луки Плюс» о взыскании ущерба в размере более 26 миллионов рублей вследствие нарушения законодательства «О недрах».

В обоснование иска указано, что ответчик осуществлял добычу недр без лицензии на землях сельскохозяйственного назначения с последующей их реализацией.

На 21 июля назначено предварительное судебное заседание по этому делу.