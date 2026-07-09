В Пскове за 1,8 млн рублей готовы продать неиспользуемый теплоузел

15:27, 09 июля 2026, ПАИ

Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2026 год рассмотрели члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности ПГД на заседании, которое состоялось сегодня под председательством Григория Стороненкова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Представители администрации города предложили дополнить прогнозный план еще одним объектом нежилого фонда с занимаемым им участком, расположенным по адресу: Рижский проспект, 83б. Это здание возводилось под теплоузел при строительстве микрорайона, но сейчас оно не используется и находится в неудовлетворительном состоянии.

Минимальный размер поступлений денежных средств в бюджет Пскова в случае продажи этого объекта по начальной цене составит около 1,8 млн рублей. Данный вопрос предложено включить в повестку дня очередной сессии с рекомендацией депутатам «принять».