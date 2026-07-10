Великолучанин Руслан Шамилов рассказал, как переломил ход поединка на ACA 204

17:31, 10 июля 2026, ПАИ

Профессиональный боец ММА из Великих Лук Руслан Шамилов одержал очередную победу в своей карьере, победив Дмитрия Арышева на «G-Drive Арене» в рамках турнира ACA 204. Своими впечатлениями он поделился в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском».

По словам спортсмена, в начале боя он пропустил сильный удар, после которого приходил в себя около двух минут. «Во время пропущенного удара там ощущений даже и не помнишь. Как правило, ты действуешь на автомате первые несколько секунд. Потом понял, что хорошо дышится, увидел, что соперник устаёт быстрее меня, и понял, что бой мой», – поделился он.

Спортсмен добавил, что начал пробивать Арышева и отправил его в стоячий нокдаун.

Победа стала для Шамилова шестой подряд. Он подчеркнул, что настрой был на выигрыш любой ценой. Боец также отметил, что его соперник обладает грубой нокаутирующей силой, но у самого Шамилова её «точно не меньше», что он и доказал в поединке.

Напомним, уроженец Великих Лук Руслан Шамилов уже много лет входит в число ведущих бойцов смешанных единоборств (ММА) Псковской области, а его имя известно далеко за пределами региона. Он стал первым в истории Псковской области обладателем звания «Мастер спорта России» по ММА.