Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанин Руслан Шамилов рассказал, как переломил ход поединка на ACA 204

Профессиональный боец ММА из Великих Лук Руслан Шамилов одержал очередную победу в своей карьере, победив Дмитрия Арышева на «G-Drive Арене» в рамках турнира ACA 204. Своими впечатлениями он поделился в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском».

Фото: Luki-News

По словам спортсмена, в начале боя он пропустил сильный удар, после которого приходил в себя около двух минут. «Во время пропущенного удара там ощущений даже и не помнишь. Как правило, ты действуешь на автомате первые несколько секунд. Потом понял, что хорошо дышится, увидел, что соперник устаёт быстрее меня, и понял, что бой мой», – поделился он.

Спортсмен добавил, что начал пробивать Арышева и отправил его в стоячий нокдаун.

Победа стала для Шамилова шестой подряд. Он подчеркнул, что настрой был на выигрыш любой ценой. Боец также отметил, что его соперник обладает грубой нокаутирующей силой, но у самого Шамилова её «точно не меньше», что он и доказал в поединке.

Напомним, уроженец Великих Лук Руслан Шамилов уже много лет входит в число ведущих бойцов смешанных единоборств (ММА) Псковской области, а его имя известно далеко за пределами региона. Он стал первым в истории Псковской области обладателем звания «Мастер спорта России» по ММА.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 июля 2026

ФК «Псков» сыграет в Калининграде против «Балтики» в рамках ЮФЛ ЦСЗ
10 июля 2026

Андрей Маковский: Решение МОК по Олимпийскому комитету России – первый шаг к возвращению, но путь будет долгим
10 июля 2026

Псковские ветераны СВО участвуют в Кубке России по практической стрельбе
09 июля 2026

Великолукский боец Шамилов: Я допустил ошибку, которая чуть не стоила мне победы
09 июля 2026

Великолукский боец Шамилов ответил, насколько близок к титульному поединку в ACA
09 июля 2026

«Слабое и нелепое оправдание»: великолукский боец Шамилов ответил секунданту Арышева
09 июля 2026

Руслан Шамилов: Поддержка болельщиков – это дополнительная энергия в бою
09 июля 2026

Движение ограничат в Пушкиногорском районе для проведения велогонки 11 июля

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...