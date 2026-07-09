Экс-полицейских из Псковской области оштрафовали на 1,2 млн рублей за незаконную рыбалку

15:37, 09 июля 2026, ПАИ

Псковский областной суд в апелляционном порядке изменил наказание двум бывшим сотрудникам МВД, осужденным за незаконную добычу рыбы на особо охраняемой природной территории. Как сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области, ранее Печорский районный суд признал браконьеров виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) и назначил каждому по два года принудительных работ.

Суд установил, что в мае 2022 года мужчины незаконно выловили в акватории реки Кулейской Печорского района 25 лещей. Рыбалка велась на особо охраняемой природной территории в период нереста с использованием запрещенного орудия лова – сетного сачка. Ущерб от незаконного вылова оценили в 25 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Псковский областной суд изменил приговор. Принудительные работы бывшим сотрудникам полиции заменили штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому.