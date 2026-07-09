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Резервуары монтируют на площадке нового производства «Титан-Полимера»

На строительной площадке нового производства полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) завода «Титан-Полимер» приступили к монтажу вертикальных металлических резервуаров для хранения технологических жидкостей. Работы ведутся в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию современного комплекса по выпуску полимеров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Всего на объекте смонтируют четыре вертикальных стальных резервуара объёмом по 900 кубических метров каждый. Ёмкости предназначены для хранения сырья, которое является компонентом для технологического процесса производства ПЭТ и ПБТ.

В настоящее время специалисты выполняют сборку оснований и крыш резервуаров. Одновременно на площадку поступают металлоконструкции для монтажа стенок ёмкостей.

При сборке используется современный метод рулонного навивания металла, позволяющий обеспечить высокую прочность конструкции, точность геометрии и максимальную герметичность резервуаров. Такая технология широко применяется при строительстве объектов хранения различных технологических сред, включая сырую нефть, бензин, авиационное топливо, технические газы и сложные органические соединения.

Монтаж резервуаров выполняется с соблюдением всех требований промышленной безопасности и нормативов, предъявляемых к объектам хранения технических жидкостей. После завершения сборки оборудование пройдёт комплекс испытаний и подготовку к вводу в эксплуатацию в составе нового производственного комплекса.

«Строительство нового производства ПЭТ и ПБТ последовательно переходит к этапу монтажа ключевого технологического оборудования. Установка резервуаров для хранения сырья – один из ключевых этапов реализации проекта, который подтверждает соблюдение утверждённого графика строительства. Мы уделяем особое внимание качеству выполняемых работ, выбору подрядных организаций и соблюдению самых высоких требований промышленной безопасности, поскольку создаём современное высокотехнологичное производство, отвечающее лучшим отраслевым стандартам», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН: 6037009410, erid: 2W5zFH7t9Gd.

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