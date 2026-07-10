Автосервисы предупредили о возможных проблемах с двигателями из-за качества бензина

09:00, 10 июля 2026, ПАИ

В России вырос спрос на присадки для бензина, предназначенные для улучшения его характеристик. Об этом сообщили представители сетевых магазинов и производители такой продукции, пишут «Известия».

По данным продавца сети «Автомаг», продажи присадок за последнее время увеличились примерно на 30%. В интернет-магазине запчастей «Автодок» рост оценили более сдержанно – около 10%.

Участники рынка связывают рост интереса к присадкам с решением властей разрешить нефтяным компаниям производство топлива стандарта «Евро-3», а также с возможным возвращением выпуска бензина стандарта «Евро-2».

В B2B-сегменте также фиксируется увеличение числа запросов. Как отметил заместитель генерального директора ООО «Компания Топливный Регион», в последние недели нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы и производители топлива стали чаще интересоваться октаноповышающими компонентами для бензина.

По его словам, это связано с тем, что участники рынка внимательно следят за изменениями нормативных требований и заранее рассматривают различные варианты компаундирования топлива.

Представители автосервисов также ожидают роста спроса на свои услуги. По их мнению, если на рынке увеличится доля топлива более низкого качества, это со временем может сказаться на состоянии двигателей автомобилей.