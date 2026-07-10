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Политика

Получить ВНЖ в Беларуси станет ещё проще

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией, регулирующее равные права граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории Союзного государства. Документ станет основой для дальнейших переговоров, пишет ТАСС.

Согласно проекту, граждане России и Белоруссии смогут получать разрешение на временное или постоянное проживание на основании своего гражданства. Кроме того, предлагается сократить срок рассмотрения документов для оформления разрешения на постоянное проживание до двух месяцев.

Поправки также предусматривают расширение перечня документов, по которым граждане Белоруссии смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и находиться на территории России. В список планируется включить биометрический паспорт, биометрический дипломатический и служебный паспорта, а также идентификационную карту.

Подписанным указом Министерство иностранных дел Белоруссии уполномочено провести переговоры с российской стороной и подписать соответствующий протокол.

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