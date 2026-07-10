Жительница Дно получила условный срок за найденный на дороге наркотик
Жительница Дно получила условный срок за хранение найденного на дороге наркотика. Дновский районный суд вынес приговор ранее не судимой местной жительнице, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.
Весной 2026 года женщина на одной из проселочных дорог обнаружила шарообразный предмет, внутри которого находилось наркотическое средство массой 3,57 грамма.
Найденное вещество жительница Дно забрала себе и хранила до тех пор, пока оно не было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов во время личного досмотра и изъято из незаконного оборота.
На суде подсудимая полностью признала свою вину. С учетом данных о личности женщины и обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока и возложением предусмотренных законом обязанностей.
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