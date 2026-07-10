Жительница Дно получила условный срок за найденный на дороге наркотик

12:23, 10 июля 2026, ПАИ

Жительница Дно получила условный срок за хранение найденного на дороге наркотика. Дновский районный суд вынес приговор ранее не судимой местной жительнице, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Весной 2026 года женщина на одной из проселочных дорог обнаружила шарообразный предмет, внутри которого находилось наркотическое средство массой 3,57 грамма.

Найденное вещество жительница Дно забрала себе и хранила до тех пор, пока оно не было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов во время личного досмотра и изъято из незаконного оборота.

На суде подсудимая полностью признала свою вину. С учетом данных о личности женщины и обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока и возложением предусмотренных законом обязанностей.