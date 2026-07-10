Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительница Дно получила условный срок за найденный на дороге наркотик

Жительница Дно получила условный срок за хранение найденного на дороге наркотика. Дновский районный суд вынес приговор ранее не судимой местной жительнице, признанной виновной в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Весной 2026 года женщина на одной из проселочных дорог обнаружила шарообразный предмет, внутри которого находилось наркотическое средство массой 3,57 грамма.

Найденное вещество жительница Дно забрала себе и хранила до тех пор, пока оно не было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов во время личного досмотра и изъято из незаконного оборота.

На суде подсудимая полностью признала свою вину. С учетом данных о личности женщины и обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока и возложением предусмотренных законом обязанностей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






10 июля 2026

Детскую площадку привели в порядок в микрорайоне Майский в Печорах
10 июля 2026

Пять главных правил безопасного лета перечислила детский омбудсмен Псковской области
10 июля 2026

В Псковской области ищут волонтёров для разведения потоков автомобилей на АЗС
10 июля 2026

Найденный фотоальбом раскрыл новые страницы истории усадьбы Строгановых в Псковской области
10 июля 2026

Шея и боли в спине станут темами первых двух выпусков проекта «Секреты тела» доктора Васильева
10 июля 2026

Псковичам и гостям города предложат пройти путём князя Довмонта
10 июля 2026

Наталия Соколова в программе «Внимание, дети!» расскажет о безопасности в летний период
10 июля 2026

Грозы, ливни и жара ожидаются в Псковской области 11 июля

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...