Росгвардия оценила безопасность детского лагеря «Дружба» в Псковской области

12:46, 10 июля 2026, ПАИ

Детский лагерь «Дружба» в Псковской области проверили на готовность к возможным чрезвычайным ситуациям. Специалисты регионального управления Росгвардии оценили уровень антитеррористической защищенности оздоровительного учреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Во время проверки комиссия убедилась в исправности кнопок экстренного вызова, подключенных к пульту централизованной охраны Росгвардии, проверила работу камер наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системы голосового оповещения, предназначенной для информирования детей и сотрудников в случае ЧС.

Кроме того, специалисты оценили состояние дверей, окон и ограждения по периметру лагеря, проверили организацию пропускного режима и наличие необходимой документации по антитеррористической защищенности и действиям персонала в экстренных ситуациях.

По итогам проверки детям и сотрудникам лагеря также напомнили алгоритм действий при возникновении чрезвычайных происшествий.