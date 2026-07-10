Росгвардия оценила безопасность детского лагеря «Дружба» в Псковской области
Детский лагерь «Дружба» в Псковской области проверили на готовность к возможным чрезвычайным ситуациям. Специалисты регионального управления Росгвардии оценили уровень антитеррористической защищенности оздоровительного учреждения, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Во время проверки комиссия убедилась в исправности кнопок экстренного вызова, подключенных к пульту централизованной охраны Росгвардии, проверила работу камер наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системы голосового оповещения, предназначенной для информирования детей и сотрудников в случае ЧС.
Кроме того, специалисты оценили состояние дверей, окон и ограждения по периметру лагеря, проверили организацию пропускного режима и наличие необходимой документации по антитеррористической защищенности и действиям персонала в экстренных ситуациях.
По итогам проверки детям и сотрудникам лагеря также напомнили алгоритм действий при возникновении чрезвычайных происшествий.
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