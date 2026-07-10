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Экономика

Эксперты объяснили снижение деловой активности в России

Снижение числа новых компаний в России связано в том числе с изменением налоговых условий и жёсткой денежно-кредитной политикой, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

С 2025 года налог на прибыль вырос до 25 %, а с 2026 года ставка НДС увеличена с 20 до 22 %. Кроме того, с этого года снижен порог дохода для плательщиков УСН – с 60 млн до 20 млн рублей. В результате многие небольшие компании столкнулись с ростом налоговой нагрузки, а их рентабельность снизилась. Хотя президент РФ Владимир Путин поручил сохранить планку в 20 млн рублей в 2027–2029 годах, налоговый вопрос остаётся одним из ключевых для предпринимателей, подтвердил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.

Одновременно на бизнес давит высокая ключевая ставка. С начала года она снизилась лишь на 1,75 процентного пункта – до 14,25 %. Кредитование малых и средних предприятий замедлилось: портфель таких ссуд вырос только на 1,7 %. При этом реальные МСП, не входящие в крупные холдинги, по итогам 2025 года получили почти на 10 % меньше кредитов, чем годом ранее.

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