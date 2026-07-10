Движение по ещё одному участку улицы Вокзальной ограничат в Пскове 13 июля

13:34, 10 июля 2026, ПАИ

Движение транспорта ограничат на улице Вокзальной в Пскове в понедельник, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение будет действовать на участке от улицы Льва Толстого до дома № 54Б на Октябрьском проспекте. Причина – дорожные работы. При благоприятной погоде подрядчик начнёт укладывать верхний слой асфальта. Водителей просят заранее продумывать пути объезда.

Ранее сообщалось, что 10 июля в 08:00 и до завершения работ закрыли для движения автотранспорта участок улицы Вокзальной – от улицы Декабриста Пущина до улицы Льва Толстого. На этом отрезке планировалась укладка верхнего слоя асфальта.