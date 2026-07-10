Поставщики продуктов попросили торговые сети не штрафовать их за срывы доставок из-за ажиотажа с топливом

13:23, 10 июля 2026, ПАИ

Производители продуктов питания обратились к торговым сетям с просьбой временно не применять штрафные санкции за срывы сроков доставки товаров. Причиной задержек они называют нехватку топлива и очереди на автозаправочных станциях, пишет газета «Известия» со ссылкой на отраслевые объединения.

В ассоциации «Руспродсоюз» уточнили, что некоторые поставщики уже начали предупреждать ретейлеров о том, что топливная ситуация является для них обстоятельствами непреодолимой силы. По словам исполнительного директора объединения Дмитрия Вострикова, за несвоевременное прибытие машины с заказом договором предусмотрена неустойка в пользу сети. В связи с этим «Руспродсоюз» обратился в Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) с инициативой ввести временный мораторий на штрафы.

Аналогичное обращение направила в АКОРТ и ассоциация «Народный фермер», объединяющая переработчиков в 72 регионах. Как уточнил зампред организации Бабкен Испирян, массовые обращения от сельхозпроизводителей о невозможности своевременной доставки продукции поступают из Удмуртии, Волгограда, Астрахани и других субъектов.

В Картофельном союзе также поддержали идею моратория, хотя сигналов о задержках поставок картофеля от своих участников не получали.