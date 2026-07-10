13 незаконных информационных конструкций ​выявили в Пскове за неделю

17:20, 10 июля 2026, ПАИ

13 самовольно размещённых информационных конструкций выявили сотрудники контрольного управления администрации Пскова в ходе рейдовых мероприятий с 7 по 10 июля. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».



Фото: контрольное управление администрации Пскова



Фото: контрольное управление администрации Пскова



Фото: контрольное управление администрации Пскова



Фото: контрольное управление администрации Пскова



Фото: контрольное управление администрации Пскова



Фото: контрольное управление администрации Пскова



Фото: контрольное управление администрации Пскова













Проверки проходили на улицах Советской, Металлистов, Льва Толстого, Свердлова, Инженерной, Технической, Алёхина, Красных Партизан, Спегальского, а также на Рижском и Октябрьском проспектах. Всем владельцам незаконных конструкций выдали предупреждения.

Отметим, борьба с незаконными информационными конструкциями в Пскове ведётся на системной основе уже несколько лет. Владельцам сначала выдают официальные предупреждения с требованием устранить нарушения в установленный срок. Если предупреждение не исполняется, конструкции принудительно демонтирует МКУ «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации Пскова.

Так, в январе за день демонтировали 16 незаконных рекламных конструкций с нескольких зданий. В список адресов вошли улицы Льва Толстого, Лепешинского, Боровая, Советская, Рижский проспект, Ленинградское шоссе.