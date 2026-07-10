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Общество

Законопроект о раскрытии состава сигарет и вейпов внесли в Госдуму

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому информация о наличии в табачных изделиях и никотинсодержащей продукции компонентов, усиливающих никотиновую зависимость, не будет считаться коммерческой тайной. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект предлагает дополнить закон «О коммерческой тайне» новым пунктом, который включит в перечень информации, не составляющей коммерческую тайну, сведения о компонентах табачных изделий и других никотинсодержащих продуктов, способствующих усилению зависимости, обладающих токсическим действием, а также канцерогенными и мутагенными свойствами, пишет ТАСС.

Как указано в пояснительной записке, практика показывает, что потребители табачных изделий не имеют полного представления о составе своей продукции. В то же время курение табака приводит к заболеваниям, инвалидности и преждевременной смерти, что создает значительную нагрузку на систему здравоохранения и общество, отмечают в правительстве.

«Реализация данного законопроекта улучшит демографическую и социально-экономическую ситуацию в Российской Федерации», – указано в документе.

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