Фестиваль «Дом Довлатова» завершится 12 июля спектаклем «Что я нажил»

21:10, 11 июля 2026, ПАИ

Спектакль «Что я нажил» и торжественное закрытие фестиваля «Дом Довлатова» состоятся 12 июля в деревне Березино Пушкиногорского района. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ



Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ









Постановку режиссёра Анели Филипповой покажут на сцене около дома-музея Сергея Довлатова. Начало спектакля – в 12:00. Сразу после него, около 13:00, пройдёт торжественное закрытие фестиваля.

Отметим, литературно-театральный фестиваль «Дом Довлатова» проводится ежегодно с 2014 года и за это время стал одной из заметных летних традиций Псковской области. За несколько дней на территории дома-музея писателя в деревне Березино и в Пушкинском заповеднике проходят десятки событий: драматические, музыкальные и аудиоспектакли, творческие встречи, круглые столы и мастер-классы.