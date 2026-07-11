Псковских студентов приглашают принять участие в архитектурном конкурсе «Достояние»

22:52, 11 июля 2026, ПАИ

Псковских студентов приглашают принять участие в архитектурном конкурсе «Достояние». Информация о конкурсе опубликована на официальном сайте Псковского государственного университета.

Участникам конкурса предстоит разработать идею современного использования объекта культурного наследия. Принять участие и посоревноваться за первые места могут студенты вузов и колледжей, обучающиеся по направлениям «Архитектура», «Строительство», «Реставрация» и «Дизайн».

Заявки принимаются до 5 октября 2026 года. «Это возможность проявить себя, представить собственную идею и внести вклад в сохранение культурного наследия страны», – отметили в пресс-службе вуза.