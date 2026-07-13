Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На лекцию о любительской радиосвязи приглашают псковичей

Лекция «Хобби: любительская радиосвязь» состоится 19 июля в 18:00 в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове. Об этом сообщается в официальной группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы библиотеки имени И. И. Василёва

Лекторы – Евгений Важов (Клуб любителей радио Псковской области) и Владимир Колпаков (Псковский планетарий) – расскажут об истории беспроводных технологий, о том, кто такие радиолюбители и чем они занимаются, а также о современных технологиях в радиоэфире.

«История беспроводных технологий – это захватывающий путь от первых искровых передатчиков до космической связи, в центре которого всегда стояли увлечённые люди. Сегодня радиосвязь окружает нас повсюду, но мало кто задумывается, с чего всё начиналось», – отметили в учреждении культуры.

Вход бесплатный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23 или по ссылке на сайте библиотеки. Организаторы просят заранее снимать бронь, если записавшиеся не смогут прийти.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






12 июля 2026

Историю главного здания Псковского музея рассказал глава города
12 июля 2026

Семейный круг: как прошёл VII Форум молодых семей Псковской области
12 июля 2026

Псковичей приглашают на экскурсию по литературным местам города
12 июля 2026

Псковский музей приглашает посмотреть отреставрированные иконы в День апостолов Петра и Павла
11 июля 2026

Великолучанка Светлана Размыслович стала лауреатом премии имени Лермонтова
11 июля 2026

Выставка музея повести «Капитанская дочка» открылась в усадьбе «Тригорское»
11 июля 2026

В музее-заповеднике «Михайловское» продолжается набор участников на конкурс «Мы и Пушкин»
10 июля 2026

В Пскове пройдёт кастинг актёров массовых сцен для фестиваля «Псковские каникулы»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...