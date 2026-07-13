На лекцию о любительской радиосвязи приглашают псковичей

08:40, 13 июля 2026, ПАИ

Лекция «Хобби: любительская радиосвязь» состоится 19 июля в 18:00 в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове. Об этом сообщается в официальной группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Лекторы – Евгений Важов (Клуб любителей радио Псковской области) и Владимир Колпаков (Псковский планетарий) – расскажут об истории беспроводных технологий, о том, кто такие радиолюбители и чем они занимаются, а также о современных технологиях в радиоэфире.

«История беспроводных технологий – это захватывающий путь от первых искровых передатчиков до космической связи, в центре которого всегда стояли увлечённые люди. Сегодня радиосвязь окружает нас повсюду, но мало кто задумывается, с чего всё начиналось», – отметили в учреждении культуры.

Вход бесплатный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23 или по ссылке на сайте библиотеки. Организаторы просят заранее снимать бронь, если записавшиеся не смогут прийти.