В Институте Пушкина назвали слово с рекордным числом значений

09:49, 12 июля 2026, ПАИ

Самым большим числом значений в русском языке обладает глагол «идти», в одном из словарей зафиксировано 56 значений, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

По её словам, спектр его употребления крайне широк: он описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, а также распространение запахов, звуков и света. Кроме того, этот глагол передаёт течение времени, ход событий, используется для выражения идеи соответствия или развития.

Александра Ольховская подчеркнула, что назвать точное количество значений, закреплённых за словом, достаточно сложно.

Она пояснила, что в «Большом универсальном словаре русского языка» под редакцией Валерия Морковкина у глагола «идти» зафиксировано 56 значений, в «Большом академическом словаре русского языка» выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, а в «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков.