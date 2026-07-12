Псковичей приглашают на службу в следственные подразделения

12:54, 12 июля 2026, ПАИ

Следственное управление УМВД России по Псковской области приглашает на службу следователей и помощников следователей, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Соискателям гарантируют трудоустройство в любом районе области (при необходимости с компенсаций за поднаём жилого помещения), стабильная заработная плата (от 40 тысяч рублей с ежегодной индексацией), ежемесячные обязательные и поощрительные выплаты к должностному окладу за особые условия и неравнодушное отношение к службе, карьерный рост и юридический стаж, оплачиваемый отпуск от 40 дней (60 дней можно использовать непрерывно) с возможностью направления в санатории МВД России, медицинское обеспечение, а также широкий спектр социальных гарантий для сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, есть возможность получить бесплатное юридическое образование и раньше уйти на пенсию.

Соискатели без проблем с законом и здоровьем могут обратиться в группу по работе с личным составом следственного управления с понедельника по пятницу с 08:30 до 18:15 по телефонам (8 8112) 59-23-15, 59-20-53.