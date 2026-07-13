Псковская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по снижению потребления алкоголя

07:42, 13 июля 2026, ПАИ

В Псковской области потребление алкоголя за последний год снизилось на 2,2 литра на душу населения. Это один из самых значительных показателей в стране, подсчитало РИА Новости.

В целом по России потребление алкогольной продукции на душу населения в июне сократилось до 7,62 литра с 8,01 литра. Показатель снизился в 80 регионах, вырос – в пяти.

Псковская область заняла четвёртое место по темпам сокращения потребления спиртного. Сильнее всего оно уменьшилось в Ненецком АО – на 2,9 литра на человека. В Пензенской области снижение составило 2,5 литра, в Кировской – 2,3 литра. Забайкальский край показал снижение на 2 литра.

В Пермском крае потребление алкоголя сократилось на 1,95 литра, в Ханты-Мансийском АО – на 1,9 литра, в Кузбассе – на 1,8 литра. В Чувашии, Архангельской и Тамбовской областях показатель снизился на 1,7 литра, в Красноярском крае – на 1,65 литра.