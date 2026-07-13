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Общество

Произведения Михаила Булгакова признали общественным достоянием после решения суда

Произведения Михаила Булгакова, включая роман «Мастер и Маргарита», перешли в статус общественного достояния. Об этом сообщил Союз писателей России в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» по итогам проведённых правовых экспертиз.

До недавнего времени правообладателями на роман «Мастер и Маргарита» и другие произведения писателя считались потомки третьей жены Булгакова – Елены Шиловской. Вопрос о правомерности этой ситуации поднимался на недавнем заседании Совета по культуре.
Союз писателей России последовательно добивался правовой оценки сложившейся ситуации с литературным наследием Михаила Булгакова. Проведённые экспертизы позволили сделать вывод о переходе его произведений в общественное достояние.
В апреле Хамовнический суд Москвы вынес решение о признании прав С. Шиловского и Д. Писарчук «отсутствующими». После того как Мосгорсуд отклонил апелляцию Шиловских, решение вступило в силу.
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