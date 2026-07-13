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Общество

Великолучанин через суд добился права на комнату в коммунальной квартире

Великолукский городской суд признал за местным жителем право пользования комнатой в коммунальной квартире по договору социального найма. Суд пришёл к выводу, что отказ администрации был основан лишь на формальном несоответствии документов и нарушал жилищные права гражданина, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Трёхкомнатную коммунальную квартиру в 1988 году предоставили прабабушке истца. Позднее в ней зарегистрировали других членов семьи, а в 1992 году лицевой счёт разделили: за матерью мужчины закрепили комнату площадью 13,9 квадратного метра. После её смерти великолучанин продолжил жить в этой комнате, зарегистрирован там, оплачивает наём и коммунальные услуги.

Когда мужчина решил оформить договор социального найма на своё имя, муниципальное учреждение «УЖКХ» отказало ему. Основанием стало несоответствие архивных документов: первоначальный ордер был выдан на всю квартиру, а не на отдельную комнату.

Во время разбирательства суд установил, что комната находится в муниципальной собственности, задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг у истца нет, а самим помещением он открыто и добросовестно пользуется более 24 лет.

Суд отметил, что между мужчиной и администрацией фактически уже сложились отношения социального найма. Все эти годы муниципалитет принимал от него платежи, не оспаривал право проживания и не предпринимал попыток выселения. Поэтому формальные расхождения в документах не могут служить основанием для отказа в оформлении договора.

В итоге суд признал за великолучанином право пользования комнатой на условиях социального найма. Решение суда станет основанием для заключения с ним соответствующего договора.

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