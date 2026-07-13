Первый заместитель прокурора области проведёт личный приём

19:20, 13 июля 2026, ПАИ

Первый заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Константин Мозеров проведёт личный приём граждан в здании прокуратуры Псковского района 22 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Мероприятие пройдёт в Пскове (улица Некрасова, 54).

Для обращения к первому заместителю прокурора необходимо прибыть в указанное время, имея при себе заявление и все документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.

Ранее сообщалось, что личный приём граждан провёл главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.