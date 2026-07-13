Первый заместитель прокурора области проведёт личный приём
Первый заместитель прокурора Псковской области, старший советник юстиции Константин Мозеров проведёт личный приём граждан в здании прокуратуры Псковского района 22 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.
Мероприятие пройдёт в Пскове (улица Некрасова, 54).
Для обращения к первому заместителю прокурора необходимо прибыть в указанное время, имея при себе заявление и все документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.
Ранее сообщалось, что личный приём граждан провёл главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.
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